Звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж сыграет главную роль в триллере «Чаща»

Как сообщает издание Deadline, Питер Динклейдж, исполнитель роли Тириона Ланнистера в «Игре престолов», сыграет главную роль в триллере «Чаща». Актёр также выступит продюсером ленты.

По сюжету главный герой нанимает людей из разных слоёв общества и отправляется с ними в долгое путешествие, чтобы спасти сестру, похищенную жестоким убийцей. Они выслеживают его в Большой чаще — нейтральной территории, где царит «кровь и хаос».

Помимо Диклейджа, в фильме сыграют Джульетт Льюис («Что гложет Гилберта Гейла»), Нед Деннехи («Острые козырьки») и Лесли Грэйс (отменённая «Бэтгерл»). Режиссёром выступит Эллиот Лестер («Изоляция»). Съёмки ленты должны начаться уже в этом году. Точной даты премьеры у фильма пока нет.