Инсайдеры показали карту новой области, которая появится в следующем патче Genshin Impact

Сразу несколько авторитетных инсайдеров сообщили, что в следующей версии Genshin Impact пустынный регион будет расширен на северо-запад.
Обновление 3.6, которое выйдет в середине апреля, добавит на карту новую область чуть выше пустыни Хардамавет.
Фото: Substantial_Fan_9582
Сообщество Team China рассказало, что в левой части локации будет чёрная бездна грязи, а справа — оазис с цветами и нектарами.
Позже появилась подробная карта с телепортами и другими особенностями ландшафта: так, судя по всему, пустыня получит выход к морю или другому большому водоёму, также появятся новые подземелья.
Фото: memetrollsXD
Также NGA предположил, что в обновлении 3.8 будет добавлена область Пенумрба выше Ли Юэ — она станет переходом к новому региону Фонтейну, который появится в патче 4.0.
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