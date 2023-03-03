Езда на верблюдах, новое животное и кастомизация: детали обновления 1.20 для Minecraft

Студия Mojang, разработавшая Minecraft, раскрыла название крупного обновления 1.20. Оно получило название Trails and Tales, однако дату выхода авторы до сих пор не назвали. Отмечается, что релиз состоится в 2023 году.

Помимо нового вишнёвого биома, в игре появятся верблюды, которых можно будет использовать для верховой езды. Кроме того, на верблюде смогут ездить два игрока одновременно. Также авторы добавят совершенно новое древнее животное под названием Нюхач, которое будет вынюхивать зарытые семена и помогать в поисках декоративных растений.

Новые предметы, которые добавят с выходом Trails and Tales, в значительной степени будут связаны с кастомизацией. Игроки смогут создавать подвесные вывески, резные книжные полки, украшать доспехи и многое другое, чтобы выделить личный стиль.

Minecraft доступна на всех актуальных платформах.