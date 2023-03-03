Неузнаваемый Скотт Эдкинс и невозмутимый Киану Ривз: вышли три отрывка из «Джона Уика 4»

На YouTube-канале IGN вышло сразу три небольших отрывка из боевика «Джон Уик 4». В первом Джон общается с Маркизом де Грамоном, которого играет Билл Скарсгард. Во втором знаменитый убийца встречается с королём «Боулером» (Лоренс Фишбёрн) и с Уинстоном (Иэн Макшейн). В третьем видео герои Донни Йена, Скотта Эдкинса и Шамира Андерсона — Кейн, Килла и Тракер — сообщают Уику о желании его убить, а Джон заявляет, что уберёт их первым.

Отрывки из фильма «Джон Уик 4»

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Loinsgate

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Loinsgate

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Loinsgate

Российская премьера «Джона Уика 4» запланирована на 23 марта — за день до мирового показа ленты, которая состоится 24-го числа.

Сюжет новой части франшизы расскажет, как киллер Джон пытается отойти от прошлых дел и пробует жить нормальной жизнью, но в один момент всё изменится — киллеру придётся взяться за старое. Действие ленты развернётся сразу в нескольких странах: в США, Японии, Франции, Германии и в Иордании.