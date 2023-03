Wo Long: Fallen Dynasty обошла Nioh 2 и показала лучший старт в истории Koei Tecmo

Wo Long: Fallen Dynasty в Steam приняли довольно прохладно. При этом игра показала лучший старт среди всех проектов от Koei Tecmo. Пиковый онлайн хардкорного боевика на платформе Valve на момент написания этой новости перевалил за отметку 69 тыс. пользователей. Он продолжает расти.

Nioh 2 от Koei Tecmo в 2021 году привлекла 41,1 тыс. одновременных игроков, а Romance of the Three Kingdoms XIV — лишь 16,4 тыс.

Топ-8 игр Koei Tecmo по пиковому онлайну в Steam

Wo Long: Fallen Dynasty — 69 тыс. Nioh 2 — 41,3 тыс. Romance of the Three Kingdoms XIV — 16,4 тыс. Romance of the Three Kingdoms XII — 11,9 тыс. Nobunaga's Ambition: Shinsei — 11,7 тыс. Taiko Risshiden V DX — 10,66 тыс. Nioh — 10,64 тыс. Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation — 10,3 тыс.

Фото: Steam DB

Несмотря на холодный приём игроков в Steam, экшен понравился журналистам. На агрегаторе Opencritic у игры 86 баллов из 100 на основе 32 обзоров.