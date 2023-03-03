Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Король и Шут» установил абсолютный рекорд просмотров на «Кинопоиске»

Сериал «Король и Шут» установил абсолютный рекорд просмотров на «Кинопоиске»
Аудио-версия:
Комментарии

«Кинопоиск» сообщил, что два дебютных эпизода фэнтезийного панк-сериала «Король и Шут» в первый день посмотрели более 410 тыс. подписчиков. Таким образом, по количеству аудитории на старте он обогнал «Лигу справедливости Зака Снайдера».

Фото: «Кинопоиск»

Аудитория приняла шоу тепло, у него 8,3 балла из 10 возможных. Рейтинг основан на более чем 11 тыс. оценок.

Новость по теме
Первые зрители в восторге от сериала «Король и Шут»

Наш обозреватель Даниил Кортез тоже доволен сериалом. Он высоко оценил и игру актёров, и атмосферу, а также, конечно, великолепную музыку.

«Король и Шут» — удивительный сериал. Такого никто не ожидал, но оно даже лучше «Король и Шут» — удивительный сериал. Такого никто не ожидал, но оно даже лучше

Первые два эпизода доступны на «Кинопоиске», а остальные шесть серий будут выходить еженедельно, по четвергам.

«Король и Шут» рассказывает о становлении одноимённой рок-группы из Санкт-Петербурга. Шоу сочетает в себе экранизацию происходивших с её участниками событий и фантазии по мотивам лора песен группы.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023