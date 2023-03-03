Ремонт iPad и Mac якобы прекратили в России. Но уже появились опровержения

Сразу в нескольких российских телеграм-каналах начала распространяться информация, согласно которой Apple приостановила гарантийное обслуживание iPad и Mac в России. При этом на iPhone и Apple Watch компания продолжает обслуживать. Издание iPhones.ru выяснило, что эти слухи — фейк.
Каналы сообщают, что Apple разослала уведомления о прекращении гарантийного обслуживания всем российским авторизированным сертифицированным центрам (АСЦ). Те, кто столкнулся с неисправностями в iPad или Mac, теперь должны обращаться в магазины для возврата средств. При этом сначала нужно получить подтверждение от АСЦ.
iPhones.ru обзвонила три крупных сертифицированных центра из разных городов. Их представители заявили, что продолжают обслуживать технику iPad и Mac. По их словам, они не получали от Apple никаких уведомлений.
Сеть магазинов re:Store тоже подтвердила отсутствие каких-либо предупреждающих писем от Apple.
У нас такой информации нет. re:Store выполнял и выполняет гарантийные обязательства перед своими клиентами в полном объёме для всей техники, купленной в сети re:Store, как этого требует законодательство.
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