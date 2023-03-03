Funko придётся выкинуть 2,7 млн фигурок из-за гигантских долгов

Благодаря финансовому отчёту Funko выяснилось, что у компании есть кредитный долг в размере $ 245,8 млн. В связи с этим она планирует списать часть товара на сумму $ 30–36 млн — это примерно 2,7 млн пятидюймовых статуэток по мотивам известных фильмов, сериалов, игр и комиксов.
Скорее всего, Funko решила, что утилизация статуэток стоит гораздо дешевле, чем их хранение. Кроме того, компания сообщила о сокращении 10% своего рабочего штата.
В конце 2022 года стоимость общих запасов товаров Funko составила $ 246,4 млн — это на 48% больше, чем было в конце 2021-го.
Третий сезон сериала «Мандалорец» Funko не смогла обойти стороной. Компания представила эксклюзивную фигурку по мотивам шоу. Это своего рода экспозиция, на которой Мандалорец с малышом Йодой гоняют на спидербайке.
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