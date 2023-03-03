Режиссёр «Крида 3» объяснил, почему в фильме нет Сильвестра Сталлоне

Сильвестр Сталлоне играл боксёра Рокки Бальбоа в киносаге «Рокки» с 1976 по 2006 год. Потом персонаж появился в первых двух частях «Крида» — в 2015-м и 2018-м. Но в третьем фильме его нет. Его отсутствие объяснил Майкл Б. Джордан — режиссёр и исполнитель главной роли в третьей части.

К моменту выхода «Крида 3» Рокки упоминается только в контексте его поединка с Аполло Кридом (Карл Уэзерс) за титул чемпиона мира в тяжёлом весе в 1976 году. Отвечая на вопрос об отсутствии героя Сталлоне в «Криде 3», Джордан заявил, что третий фильм должен вывести Донни Крида из тени Аполло и Рокки, чтобы «продвинуть франшизу вперёд».

Дух Рокки объединяет аутсайдеров в каждом из нас. Мы так любим фильмы про него за то, что мы видим то, как он проходит через трудности, чтобы восстать из пепла и достичь вершины горы, и это нас вдохновляет. Для нас важны персонажи, которые могут сделать то же самое, и именно это мы хотим сделать с Адонисом Кридом.

Джордан хочет видеть своего героя самодостаточным и крепко стоящим на ногах. А для этого надо выйти из тени старших героев и продолжить двигаться вперёд.

Мировая премьера «Крида 3» состоялась сегодня. В России фильм официально не прокатывают.

Сильвестр Сталлоне в одном из прошлогодних интервью заявил, что «Крид 3» не соответствует его философии. Поэтому 76-летней легенды Голливуда не будет в новой боксёрской драме. Актёр признался, что он хотел бы развивать историю Крида в другом направлении.