Состоялась премьера первой части финала аниме «Атака титанов»
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Фанаты сверхпопулярного аниме «Атаки титанов» наконец дождались. Во всём мире состоялась премьера первого спецэпизода финальной части шоу. Часовой спецвыпуск доступен в том числе и в России — его можно посмотреть на «Кинопоиске».
Серия длится целый час, однако и она не поставит точку в сериале. Аниме продолжится в следующем часовом спецвыпуске, выход которого состоится осенью. Это будет долгожданный финал всего сериала.
Сюжет постапокалиптического аниме «Атака титанов» рассказывает о борьбе человечества с плотоядными титанами. Люди построили форпосты за укреплёнными стенами, чтобы избежать уничтожения. Главные герои в рядах освободительной армии участвуют в новом этапе противостояния с великанами.
Новость по темеПолноценный финал аниме «Атака титанов» выйдет осенью 2023 года
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