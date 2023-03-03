Полноценный финал аниме «Атака Титанов» выйдет осенью 2023 года

Студия MAPPA объявила о том, что следующий часовой спецэпизод «Атаки Титанов» выйдет осенью. Это будет настоящий финал аниме, после которого закончится 10-летняя история культового произведения на ТВ.

В самое ближайшее время первый спецэпизод уже выйдет в России — посмотреть его можно будет на «Кинопоиске». После этого тайтл вновь отправится на перерыв до осени.

Сюжет постапокалиптического аниме «Атака титанов» рассказывает о борьбе человечества с плотоядными титанами. Люди построили форпосты за укреплёнными стенами, чтобы избежать уничтожения. Главные герои в рядах освободительной армии участвуют в новом этапе противостояния с великанами. В 2021 году аниме признали самым востребованным сериалом года.