По игре The Last of Us изначально хотели сделать мультсериал

Джеффри Пирс, который сыграл и озвучил Томми в игре The Last of Us, а также Перри в сериале от HBO, заявил, что продюсеры изначально задумывали экранизацию как анимационное шоу. По словам актёра, авторы хотели делать анимацию с помощью технологии захвата движения.

Потом шоураннеры начали «примерять» на роль Джоэла популярных актёров Махершалу Али и Педро Паскаля. И в итоге решили делать сериал с живыми артистами, отказавшись от анимационного проекта и взяв на главные роли Паскаля с Беллой Рэмзи.

Недавно HBO представил кадры из восьмого эпизода сериала. На них есть не только Джоэл и Элли в исполнении Педро Паскаля и Беллы Рэмзи, но и новые персонажи — Скотт Шепард в образе Дэвида и Трой Бейкер в роли Джеймса. Напомним, Трой озвучил Джоэла в оригинальной игре.

Новость по теме Трой Бейкер, Педро Паскаль и другие — на кадрах восьмого эпизода The Last of Us

Восьмая серия с русскими субтитрами выйдет на HBO Max 6 марта. Она будет длиться 53 минуты. В ней Элли попадёт к каннибалам и встретится с персонажем Троя Бейкера. Финал сезона намечен на 13 марта.