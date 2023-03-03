Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

По игре The Last of Us изначально хотели сделать мультсериал

По игре The Last of Us изначально хотели сделать мультсериал
Аудио-версия:
Комментарии

Джеффри Пирс, который сыграл и озвучил Томми в игре The Last of Us, а также Перри в сериале от HBO, заявил, что продюсеры изначально задумывали экранизацию как анимационное шоу. По словам актёра, авторы хотели делать анимацию с помощью технологии захвата движения.

Потом шоураннеры начали «примерять» на роль Джоэла популярных актёров Махершалу Али и Педро Паскаля. И в итоге решили делать сериал с живыми артистами, отказавшись от анимационного проекта и взяв на главные роли Паскаля с Беллой Рэмзи.

Недавно HBO представил кадры из восьмого эпизода сериала. На них есть не только Джоэл и Элли в исполнении Педро Паскаля и Беллы Рэмзи, но и новые персонажи — Скотт Шепард в образе Дэвида и Трой Бейкер в роли Джеймса. Напомним, Трой озвучил Джоэла в оригинальной игре.

Новость по теме
Трой Бейкер, Педро Паскаль и другие — на кадрах восьмого эпизода The Last of Us

Восьмая серия с русскими субтитрами выйдет на HBO Max 6 марта. Она будет длиться 53 минуты. В ней Элли попадёт к каннибалам и встретится с персонажем Троя Бейкера. Финал сезона намечен на 13 марта.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023