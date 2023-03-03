По игре The Last of Us изначально хотели сделать мультсериал

Джеффри Пирс, который сыграл и озвучил Томми в игре The Last of Us, а также Перри в сериале от HBO, заявил, что продюсеры изначально задумывали экранизацию как анимационное шоу. По словам актёра, авторы хотели делать анимацию с помощью технологии захвата движения.
Потом шоураннеры начали «примерять» на роль Джоэла популярных актёров Махершалу Али и Педро Паскаля. И в итоге решили делать сериал с живыми артистами, отказавшись от анимационного проекта и взяв на главные роли Паскаля с Беллой Рэмзи.
Недавно HBO представил кадры из восьмого эпизода сериала. На них есть не только Джоэл и Элли в исполнении Педро Паскаля и Беллы Рэмзи, но и новые персонажи — Скотт Шепард в образе Дэвида и Трой Бейкер в роли Джеймса. Напомним, Трой озвучил Джоэла в оригинальной игре.
Восьмая серия с русскими субтитрами выйдет на HBO Max 6 марта. Она будет длиться 53 минуты. В ней Элли попадёт к каннибалам и встретится с персонажем Троя Бейкера. Финал сезона намечен на 13 марта.
- 3 марта 2023
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