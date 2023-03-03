Для сиквела «Покемона. Детектив Пикачу» нашли режиссёра

Создатель сериала «Портландия» Джонатан Крисел, скорее всего, поставит сиквел «Покемона. Детектив Пикачу». Сейчас он активно ведёт переговоры с продюсерами Legendary Entertainment. А сценарий второй части доверят Крису Галлетту, наиболее известному по фильму «Короли лета». Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание Deadline.

Представитель Legendary Entertainment в начале февраля заявил, что сиквел «Детектива Пикачу» уже находится в стадии «активной разработки».

Новость по теме Сиквел «Детектива Пикачу» всё ещё делают

Премьера оригинального «Детектива Пикачу» состоялась в 2019 году. При бюджете в $ 150 млн приключение освоило более $ 433 млн. Оно считается второй самой кассовой киноадаптацией видеоигр. Первое место всё ещё удерживает «Варкрафт», который вышел в 2016-м и заработал $ 439 млн.