«Cкучная стратегия в реальном времени». Критики не оценили перезапуск The Settlers

Спустя две недели после релиза The Settlers: New Allies на агрегаторе Metacritic появился средний балл игры от прессы. Перезапуск культовой серии критики оценили смешанно: на момент публикации заметки средний рейтинг составляет 60 баллов из 100.

Фото: Metacritic

В основном журналисты ругают уж слишком простой игровой процесс, упрощение привычных механик стратегии и уж слишком явное копирование идей Age of Empires. В итоге у Ubisoft вышла одна из самых примитивных стратегических игр в истории, отмечают многие критики.

Некоторые отрывки из рецензий

New Allies приятна на вид и предлагает расслабляющий опыт для новичков, если вы держите свои ожидания под контролем. Но если вы ищете глубокий градостроительный симулятор или долгоиграющую многопользовательскую стратегию, то ищите её в другом месте.

New Allies разрушает всё, что было построено ранее в этой серии.

Хороший сеттинг, унылая экономика и скучная стратегия в реальном времени. The Settlers: New Allies — это не полная катастрофа, но ей далеко даже до просто хорошей игры.

Медленный и чрезмерно упрощённый проект, из плюсов которого можно выделить разве что расслабляющую атмосферу.

Ранее перезапуск Settlers также уничтожили игроки, упоминая схожие проблемы. Не понравилась игра и нам: мы назвали её одним из худших проектов Ubisoft за последние годы.