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Съёмки нового «Чужого» от режиссёра «Не дыши» стартуют совсем скоро

Съёмки нового «Чужого» от режиссёра «Не дыши» стартуют совсем скоро
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Как сообщает портал Discussing Film, съёмки нового фильма в серии «Чужой» начнутся уже 9 марта в Будапеште (Венгрия). Изначально производство должно было стартовать в начале февраля, однако студия решила сдвинуть график по неизвестным причинам.

За создание ленты отвечают студия 20th Century Studios и компания Ридли Скотта Scott Free — создателя оригинального фильма. За сценарий и режиссуру отвечает Федерико Альварес («Не дыши»), а главную роль в новом «Чужом» исполнит Кэйли Спэни, известная по «Мэйр из Исттауна».

Сколько продлятся съёмки и о чём конкретно расскажет фильм, пока держится в секрете. Неясна также и дата релиза, однако премьеру точно не стоит ждать раньше 2024 года. Помимо полнометражной ленты, по «Чужому» также снимут сериал — шоураннером выступит Ной Хоули («Фарго»).

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Источник: над крупной игрой по «Чужому» работают авторы Lollipop Chainsaw
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