Умер актёр Том Сайзмор. Он известен по фильму «Схватка» и игре GTA: Vice City

На 62 году жизни умер актёр Том Сайзмор. За свою карьеру он снялся в целом ряде культовых лент — в «Схватке» и «Харли Дэвидсоне и Ковбое Мальборо», в «Прирождённых убийцах», «Спасти рядового Райана» и в других лентах. Кроме того, он подарил свой голос Сонни Форелли — злодею из знаменитого боевика Grand Theft Auto: Vice City.
За две недели до кончины артиста поразил инсульт. Он находился в коме, и шансов на поправку не было, поэтому семья и врачи приняли решение об эвтаназии. По словам агента актёра, он ушёл в окружении старшего брата и двух сыновей.
Артист был не раз привлечён к ответственности за нарушения закона. Он также страдал из-за наркозависимости. В 90-х после съёмок «Схватки» Роберт Де Ниро устроил интервенцию по поводу употребления Сайзмором наркотиков и организовал для него реабилитацию.
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