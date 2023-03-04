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Вид от первого лица могут добавить в Fortnite уже на днях

Вид от первого лица могут добавить в Fortnite уже на днях
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Датамайнер под ником HYPER, который специализируется на инсайдах о Fortnite, заявил, что со стартом второго сезона четвёртой главы в экшен добавят вид от первого лица.

Вид от первого лица в Fortnite

Фото: Twitter

Его информацию подтвердили несколько инсайдеров, которые тоже специализируются на Fortnite. По их заверению и информации от HYPER, на вид от первого лица можно будет переключаться прямо на ходу — во время игры от третьего. Первый сезон четвёртой главы Fortnite подойдёт к финалу 8 марта, а второй должен стартовать сразу после него.

В сети уже есть изображение новых персонажей, которые прибудут в Fortmite со стартом второго сезона четвёртой главы.

Новые персонажи, которые станут доступны со стартом второго сезона четвёртой главы

Фото: Epic Games

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