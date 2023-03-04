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Соавтор The Last of Us: линейные игры делать легче, чем приключения в открытом мире

Соавтор The Last of Us: линейные игры делать легче, чем приключения в открытом мире
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Сорежиссёр оригинальной игры The Last of Us и бывший геймдиректор Naughty Dog Брюс Стрейли всполошил сообщество разработчиков и геймеров. Он заявил, что линейные игры создавать гораздо легче, чем огромные приключения в открытом мире.

Линейные игры гораздо легче делать. Всё, я это сказал.

С Брюсом согласились далеко не все коллеги. В комментариях под его постом многие заявляют, что масса факторов в разработке зависит от обстоятельств и контекста того или иного проекта. Некоторые отмечают, что лучше создавать и играть в камерные, но насыщенные деталями и драматургией проекты, которые проходятся за 20 часов, чем пропадать в однотипных открытых мирах.

Брюс Стрейли ушёл из Naughty Dog ещё в 2017-м. Выяснилось, что он обвинил создателей сериала The Last of Us, в том числе бывшего коллегу Нила Дракманна в том, что его заслуги не отметили в первом эпизоде.

Стрейли помогал Дракманну создать мир и персонажей The Last of Us, и в титрах сериальной адаптации он не указан. Чтобы не происходило подобных, по его мнению, казусов, он предложил создать специальный профсоюз, защищающий авторов игр.

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