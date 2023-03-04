Фото: персонажи «Человека-паука» в стиле лампового аниме 80-х

С помощью нейросети энтузиаст создал видео из изображений, в котором вселенная «Человека-паука» представлена в виде атмосферного аниме 80-х. Все злодеи, Питер Паркер и Мэри Джейн выглядят так, будто их нарисовали матёрые японские художники-мультипликаторы.
«Человек-паук» в формате аниме 80-х
Человек-паук
Фото: FilmArtify
Питер Паркер
Фото: FilmArtify
Веном
Фото: FilmArtify
Мэри Джейн
Фото: FilmArtify
Тётя Мэй
Фото: FilmArtify
Зелёный Гоблин
Фото: FilmArtify
Джей Джона Джеймсон
Фото: FilmArtify
Электро
Фото: FilmArtify
Видео с героями «Человека-паука» в стиле аниме 80-х
Видео доступно на YouTube-канале FilmArtify. Права на видео принадлежатFilmArtify.
Известный инсайдер Джефф Снейдер во время свежего выпуска подкаста The Hot Mic заявил, что DC разрабатывала анимационный фильм «Бэтмен будущего» (Batman Beyond). Сейчас статус проекта неизвестен.
Примечательно, что его создание велось ещё до того, как руководителями киновселенной DC стали Джеймс Ганн и Питер Сафран. Проект должен был стать своеобразным ответом на «Человека-паука: Через вселенные».
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