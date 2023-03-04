Илон Маск показал, как два робота собирают третьего

Знаменитый предприниматель Илон Маск показал своим инвесторам, как два его человекоподобных робота Optimus собирают третьего.
Маск отметил, что его компании пришлось разрабатывать и собирать роботов самостоятельно — без помощи каких-либо подрядчиков, потому что ни один не смог предоставить нужные и качественные компоненты.
Два робота Optimus собирают третьего
Видео доступно на YouTube-канале CNET Highlights. Права на видео принадлежат CNET Highlights.
Илон также заявил, что современное роботостроение развивается умеренными темпами. По его словам, главное преимущество роботов линейки Optimus — это их продвинутый искусственный интеллект.
По информации издания Bloomberg, Илон Маск вернулся на первую строчку богатейших людей в мире. Предприниматель обошёл президента холдинга Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно, который некоторое время удерживал лидерство.
Состояние Маска оценивается в $ 187,1 млрд, а у Бернара Арно — в $ 185,3 млрд. Как отметили в издании, снова стать самым богатым человеком Маску помог рост цен на акции Tesla почти на 70%. Также состояние удалось повысить благодаря увеличению спроса на электромобили.
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