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«Красота то какая, лепота!» Иван Васильевич посетил Skyrim

«Красота то какая, лепота!» Иван Васильевич посетил Skyrim
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Автор YouTube-канала «Рыжая Шевелюра» отправил Ивана Грозного из знаменитой советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» в Skyrim. В ролике персонаж любуется просторами игрового мира, в общении с NPC кидая свои фирменные фразы вроде «Повинен в смерти!», «Да ты, я вижу, холоп, не уймёшься» и другие.

Иван Грозный из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в мире Skyrim

Видео доступно на YouTube-канале «Рыжая Шевелюра». Права на видео принадлежат Bethesda и Госкино.

Культовая комедия «Иван Васильевич меняет профессию» вышла в 1973 году. Её поставил знаменитый режиссёр Леонид Гайдай.

Фильм рассказывает об инженере-изобретателе Шурике, который создал машину времени, открывшую двери в XVI век — во времена Ивана Васильевича Грозного. В результате царь оказался в советской Москве, а его тёзка управдом Иван Васильевич Бунша вместе с вором-рецидивистом Жоржем Милославским очутился в палатах царя.

Skyrim — пятая часть во франшизе The Elder Scrolls. Действие игры разворачивается в вымышленной провинции на материке Тамриэль. История развивается через 200 лет после событий The Elder Scrolls IV: Oblivion. Игрокам предстоит взять на себя роль избранного по имени Довакин, который должен спасти мир и убить древнего дракона Алдуина.

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