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«Лучший эпизод во всём сериале». Зрители в восторге от первой части финала «Атаки титанов»

«Лучший эпизод во всём сериале». Зрители в восторге от первой части финала «Атаки титанов»
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3 марта состоялась мировая премьера первого спецэпизода финала «Атаки титанов». Спустя сутки в Сети появились первые отзывы от зрителей — и они в основном восторженные.

На портале IMDB средняя оценка часового спецвыпуска составляет 9,5/10 на основе более чем 19 тыс. отзывов. Это вполне привычный рейтинг для шоу: фанаты в первую очередь хвалят сюжет, анимацию, актёрскую игру и кинематографичность эпизода.

Фото: IMDB

Некоторые отрывки из обзоров зрителей

Этот эпизод «Атаки титанов», несомненно, занял своё место в истории как шедевр телевизионных проектов, как и весь сериал.
«Атака титанов» — одно из величайших шоу в истории, и этот эпизод, без сомнения, лучший во всём сериале.
Ожидание того стоило. Я боялся и надеялся на медленную серию, учитывая её продолжительность. Но нет! Эпизод так хорош, что я даже не понял, что прошёл уже целый час.
Этот эпизод уникален. Он установил новый стандарт повествования и оказался настоящим шедевром с самого начала и до конца.
Один из величайших ТВ-эпизодов, которые я когда-либо смотрел. Всё, от саундтрека до актёров озвучания и звукового оформления, было просто невероятным.

Полноценный финал «Атаки титанов» выйдет осенью.

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