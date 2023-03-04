«Лучший эпизод во всём сериале». Зрители в восторге от первой части финала «Атаки титанов»
Поделиться
3 марта состоялась мировая премьера первого спецэпизода финала «Атаки титанов». Спустя сутки в Сети появились первые отзывы от зрителей — и они в основном восторженные.
На портале IMDB средняя оценка часового спецвыпуска составляет 9,5/10 на основе более чем 19 тыс. отзывов. Это вполне привычный рейтинг для шоу: фанаты в первую очередь хвалят сюжет, анимацию, актёрскую игру и кинематографичность эпизода.
Фото: IMDB
Некоторые отрывки из обзоров зрителей
Этот эпизод «Атаки титанов», несомненно, занял своё место в истории как шедевр телевизионных проектов, как и весь сериал.
«Атака титанов» — одно из величайших шоу в истории, и этот эпизод, без сомнения, лучший во всём сериале.
Ожидание того стоило. Я боялся и надеялся на медленную серию, учитывая её продолжительность. Но нет! Эпизод так хорош, что я даже не понял, что прошёл уже целый час.
Этот эпизод уникален. Он установил новый стандарт повествования и оказался настоящим шедевром с самого начала и до конца.
Один из величайших ТВ-эпизодов, которые я когда-либо смотрел. Всё, от саундтрека до актёров озвучания и звукового оформления, было просто невероятным.
Полноценный финал «Атаки титанов» выйдет осенью.
Новость по темеПолноценный финал аниме «Атака титанов» выйдет осенью 2023 года
Комментарии
- 4 марта 2023
-
21:22
-
20:34
-
18:49
-
18:21
-
17:53
-
17:16
-
16:36
-
16:00
-
15:25
-
15:00
-
14:22
-
13:48
-
13:39
-
13:25
-
13:04
-
12:37
-
02:09
-
02:02
-
01:37
-
01:12
- 3 марта 2023
-
23:33
-
22:14
-
22:01
-
21:29
-
21:04
-
20:39
-
20:19
-
20:15
-
19:41
-
19:18
-
18:43
-
18:06
-
17:41
-
17:14
-
16:35
Партнерский контент