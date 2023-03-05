Андрею Князеву очень понравился сериал «Король и Шут»

Солист распавшейся группы «Король и Шут» Андрей Князев поделился впечатлениями от просмотра первых двух серий одноимённого сериала. Напомним: Андрей — креативный продюсер этого шоу. Просмотры эпизодов на большом экране он назвал «трэшовыми», а при повторном просмотре ему больше понравилась вторая серия, хотя и первую он оценил высоко.

Первые две серии я посмотрел на большом экране, и было трэшово. Потом пересматривал повторно. Вторая серия зашла в обоих случаях. Первая — со второго просмотра. В формате кино открылись новые ракурсы наших взаимоотношений, словно со стороны. Фэнтези затягивает. Зная, что будет дальше, сильно жду следующих серий.

Два дебютных эпизода фэнтезийного панк-сериала «Король и Шут» в первый день посмотрели более 410 тыс. подписчиков. Таким образом, по количеству аудитории на старте он обогнал «Лигу справедливости Зака Снайдера».

Сериал выходит эксклюзивно на «Кинопоиске».