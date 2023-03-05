«Король и Шут» вошёл в топ-250 сериалов «Кинопоиска». Сейчас он на 104-м месте
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Панк-фэнтези шоу «Король и Шут» только начало выходить, но уже попало в топ-250 лучших сериалов по версии «Кинопоиска». Сейчас оно занимает 104-ю строчку топа, а его рейтинг составляет 8,4 балла из 10 возможных.
Рейтинг сериала «Король и Шут» на «Кинопоиске»
Фото: «Кинопоиск»
Зрители хвалят грамотное повествование, фэнтезийные эпизоды, игру актёров, визуальный стиль, и, конечно, саундтрек, состоящий из песен группы.
Солист распавшейся группы «Король и Шут» Андрей Князев поделился впечатлениями от просмотра первых двух серий одноимённого сериала. Напомним, Андрей — креативный продюсер этого шоу. Просмотры эпизодов на большом экране он назвал «трэшовыми», а при повторном просмотре ему больше понравилась вторая серия, хотя и первую он оценил высоко.
Новость по темеАндрею Князеву очень понравился сериал «Король и Шут»
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