«Король и Шут» вошёл в топ-250 сериалов «Кинопоиска». Сейчас он на 104-м месте

Панк-фэнтези шоу «Король и Шут» только начало выходить, но уже попало в топ-250 лучших сериалов по версии «Кинопоиска». Сейчас оно занимает 104-ю строчку топа, а его рейтинг составляет 8,4 балла из 10 возможных.

Рейтинг сериала «Король и Шут» на «Кинопоиске»

Фото: «Кинопоиск»

Зрители хвалят грамотное повествование, фэнтезийные эпизоды, игру актёров, визуальный стиль, и, конечно, саундтрек, состоящий из песен группы.

Солист распавшейся группы «Король и Шут» Андрей Князев поделился впечатлениями от просмотра первых двух серий одноимённого сериала. Напомним, Андрей — креативный продюсер этого шоу. Просмотры эпизодов на большом экране он назвал «трэшовыми», а при повторном просмотре ему больше понравилась вторая серия, хотя и первую он оценил высоко.