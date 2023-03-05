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Авторы «Короля и Шута» показали создание образов Горшка и Шута

Авторы «Короля и Шута» показали создание образов Горшка и Шута
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«Кинопосик» поделился роликом, в котором показан процесс создания образов Горшка и Шута из сериала «Король и Шут». Напомним: основателя группы играет Константин Плотников, а Шута — Евгений Ткачук.

Гримёры выложились на все 100%. Любопытный факт — для создания образа Шута они использовали глину, которая во время съёмок сцен с дождём постоянно отрывалась и растекалась. Поэтому специалистам приходилось каждые час-полтора поправлять грим и стараться не запачкать им костюм актёра.

Процесс создания образов Горшка и Шута из сериала «Король и Шут»

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Сериал уже попал в топ-250 лучших тв-шоу по версии «Кинопоиска». Сейчас он занимает 104-ю строчку топа, а его рейтинг составляет 8,4 балла из 10 возможных.

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