«Я не жертва, детка»: Крис Рок снова прокомментировал пощёчину Уилла Смита

Крис Рок впервые прокомментировал скандальную пощёчину от Уилла Смита летом прошлого года. А на днях актёр и комик снова рассказал об этом инциденте. Он вспомнил этот случай в своём стендап-выступлении «Крис Рок: Избирательное возмущение», которое вышло на Netflix.

Новость по теме Крис Рок — о пощёчине Уилла Смита на «Оскаре-2022»: не чувствую себя жертвой

Криса всё ещё спрашивают, было ли ему больно. На что он отвечает, что это «по-прежнему причиняет боль».

Меня ударили примерно год назад… но люди всё ещё спрашивают: «Было больно?». Это по-прежнему причиняет боль. А у меня в ушах тем временем звучит Summertime.

Артист отметил, что не собирается паразитировать на этой теме на различных вечерних ток-шоу.

Я не жертва, детка. Вы никогда не увидите меня плачущим на шоу Опры или Гейл Кинг. Этого никогда не случится. К чёрту это дерьмо, я уже принял это дерьмо, как Пакьяо. (Мэнни Пакьяо — знаменитый филиппинский боксер и политик).

Рок напомнил, что Уилл Смит гораздо крупнее и сильнее его, и что он может позволить себе сниматься в фильмах без рубашки.

Уилл Смит значительно крупнее меня, мы разного размера. Уилл Смит снимается в кино без рубашки. Что касается меня, вы никогда не видели, чтобы я снимался в фильмах без рубашки. Уилл Смит сыграл Мухаммеда Али. Вы думаете, я пробовался на эту роль?

На «Оскаре-2022» Крис Рок озвучивал номинантов награды в категории «Лучший документальный фильм», как вдруг Уилл Смит подошёл к нему и дал мощную пощёчину. Рок тут же отшутился и продолжил вести церемонию как ни в чём не бывало. После этого актёры якобы помирились, а сам Рок заявил, что не собирается подавать заявление в полицию.