Звезда «Андора» по «Звёздным войнам» рад, что сериал завершится на втором сезоне

Уже известно, что сериал «Андор» завершится после второго сезона, на третий его продлевать точно не будут. Диего Луна, который играет в шоу разведчика Кассиана Андора, заявил, что очень этому рад. Он отметил, что хочет получить от второго сезона «максимум удовольствия».

Это всего лишь двухсезонный сериал, который очень важен для моего психического здоровья. Но зная, что это конец, я хочу насладиться им и получить максимум от этого опыта.

Во втором сезоне «Андора» будет 12 эпизодов. Его съёмки уже идут. С нашими впечатлениями от первого сезона можно ознакомиться в отдельном материале.

Действие шоу происходит до событий ленты «Изгой-один» и рассказывает о группе персонажей в период формирования Повстанческого альянса в целях борьбы против Галактической Империи.