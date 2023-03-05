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Авторы «Джона Уика 4» поделились креативными постерами боевика

Авторы «Джона Уика 4» поделились креативными постерами боевика
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Lionsgate опубликовала два новых постера фильма «Джон Уик 4». Они очень концептуальные. Первый посвящён Парижу, в котором развернётся часть сюжета, а на втором можно заметить имя Баба-Яга — это прозвище Джона.

Новые постеры боевика «Джон Уик 4»

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

В феврале стало известно, что «Джона Уика 4» официально покажут в России. Об этом сообщил «Кинопоиск», ссылаясь на кинопрокатную компанию «Атмосфера кино».

Премьера запланирована на 23 марта — за день до мирового показа ленты, которая состоится 24-го числа.

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Сюжет новой части франшизы расскажет о том, как киллер Джон пытается отойти от прошлых дел и пробует жить нормальной жизнью, но в один момент всё изменится — киллеру придётся взяться за старое. Действие ленты развернётся сразу в нескольких странах: в США, Японии, Франции, Германии и Иордании.

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