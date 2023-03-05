Брендан Фрейзер намекнул на возвращение в киновселенную DC

Звезда серии приключенческих фильмов «Мумия» и драмы «Кит» Брендан Фрейзер может вернуться в киновселенную DC. В недавнем интервью у актёра спросили о возвращении в DCU, в ответ он заявил, что «готов работать».

Конечно, я актёр. Я хочу работать.

Напомним: ранее Фрейзер сыграл яркую роль Роботмэна в сериале «Роковой патруль», события которого разворачиваются в киновселенной DC. Шоу закроют после четвёртого сезона. Актёр также снялся в ленте «Бэтгёрл» — но она в итоге не дожила до релиза.

Вероятно, новый глава киновселенной DC Джеймс Ганн уже присмотрел для артиста нового персонажа.

Недавно Брендан Фрейзер стал гостем шоу Келли Кларксон. Актёр рассказал об одном неприятном инциденте на съёмках первой части «Мумии». Оказывается, во время производства ленты актёр чуть не умер.

По словам актёра, во время съёмок сцены с виселицей петля слишком сильно затянулась на его шее и он начал задыхаться. Это произошло из-за ошибки члена съёмочной группы, который натянул верёвку сильнее, чем нужно было. К счастью, всё обошлось и актёра освободили из петли, но какое-то время в ней он всё же провёл.