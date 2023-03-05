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Тэрон Эджертон — на стильном постере фильма «Тетрис»

Тэрон Эджертон — на стильном постере фильма «Тетрис»
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Apple TV+ поделился креативным постером фильма «Тетрис». На нём изображён предприниматель и геймдизайнер Хэнк Роджерс, которого в ленте играет Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба»). Ещё на постере есть знаменитые фигурки из игры.

Постер фильма «Тетрис»

Фото: Apple TV

Картина посвящена истории создания культовой одноимённой игры, которую разработал советский программист Алексей Пажитнов. Разработчика в ленте сыграл русский актёр Никита Ефремов («Лето»). Фильм поставил Джон С. Бейрд («Грязь»). Продюсером выступил Мэттью Вон («Люди Икс: Дни минувшего будущего»).

Премьера «Тетриса» состоится 31 марта на Apple TV+.

«Тетрис» вышел в 1984 году. Это игра — головоломка, которая строится на использовании геометрических фигур, состоящих из расположенных различным образом четырёх квадратов. Вскоре после выхода она обрела бешеную популярность во всём мире.
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