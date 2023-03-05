Обсуждаем сериал «Король и Шут», проблемы «Мандалорца» и аниме JoJo's Bizarre Adventure
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«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 19-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором обсудим премьеру сериала «Король и Шут» и подготовимся к финалу The Last of Us от HBO. И обсудим самые яркие события последних семи дней. Среди них:
- режим от первого лица в Fortnite;
- за что зрители критикуют «Мандалорца»;
- что не так с аниме JoJo's Bizarre Adventure?
Смотрите прямую трансляцию в 20:45 мск по этой ссылке на YouTube.
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