Tomb Raider, Deus Ex и Thief снова продают в российском Steam
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Eidos Montreal и Crystal Dynamics возобновили продажи своих игр в российском Steam. Ранее их реализацию закрыли, поскольку прежний издатель Square Enix приостановил деятельность в регионе, однако заполучив права на свои бренды разработчики решили вернуть их в Россию.
Часть игр ещё недоступны, видимо их постепенно добавляют для продажи в регионе. Уже сейчас можно без проблем приобрести:
- Tomb Raider Legend — 149 рублей
- Tomb Raider Anniversary — 249 рублей
- Tomb Raider Underworld — 249 рублей
- классические Tomb Raider (с 1 по 6) — по 149 рублей
- Rise of the Tomb Raider — 950 рублей
- Shadow of the Tomb Raider — 1999 рублей
- Мстители — 1999 рублей
- Deus Ex — 149 рублей
- Thief (1998) — 149 рублей
- Thief (2014) — 499 рублей
- Стражи Галактики — 1999 рублей.
Причины решения неизвестно. Возможно, это ошибка. Возможно, намеренный шаг. Сама Embracer Group держит нейтралитет — часть её издателей (Deep Silver, Prime Matter) ушли из России, тогда как другие (THQ Nordic, Saber Interactive) продолжают продавать свою продукцию.
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