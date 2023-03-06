Tomb Raider, Deus Ex и Thief снова продают в российском Steam

Eidos Montreal и Crystal Dynamics возобновили продажи своих игр в российском Steam. Ранее их реализацию закрыли, поскольку прежний издатель Square Enix приостановил деятельность в регионе, однако заполучив права на свои бренды разработчики решили вернуть их в Россию.

Часть игр ещё недоступны, видимо их постепенно добавляют для продажи в регионе. Уже сейчас можно без проблем приобрести:

Tomb Raider Legend — 149 рублей

Tomb Raider Anniversary — 249 рублей

Tomb Raider Underworld — 249 рублей

классические Tomb Raider (с 1 по 6) — по 149 рублей

Rise of the Tomb Raider — 950 рублей

Shadow of the Tomb Raider — 1999 рублей

Мстители — 1999 рублей

Deus Ex — 149 рублей

Thief (1998) — 149 рублей

Thief (2014) — 499 рублей

Стражи Галактики — 1999 рублей.

Причины решения неизвестно. Возможно, это ошибка. Возможно, намеренный шаг. Сама Embracer Group держит нейтралитет — часть её издателей (Deep Silver, Prime Matter) ушли из России, тогда как другие (THQ Nordic, Saber Interactive) продолжают продавать свою продукцию.