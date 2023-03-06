Вышел восьмой эпизод сериала The Last of Us

Сегодня понедельник — это значит, что вышел новый эпизод сериала The Last of Us. Восьмая серия уже доступна к просмотру на HBO Max с субтитрами на русском языке, однако сам сервис в России не работает.
Восьмой эпизод посвящён тому, как Элли в поисках ресурсов и лекарств для умирающего Джоэла встретится с группой выживших, люди в которой окажутся совсем не теми, какими кажутся на первый взгляд. В серии появится Трой Бейкер, озвучивший Джоэла в обеих частях The Last of Us. Он сыграл одного из второстепенных персонажей.
Вместе с серией HBO выпустила и видео, в котором рассказывается о создании эпизода и других интересных деталях.
Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.
Девятая и финальная серия выйдет 13 марта — на ней первый сезон шоу закончится.
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