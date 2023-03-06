Съёмки финального сезона «Очень странных дел» начнутся в июне
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Актёр Дэвид Харбор, сыгравший шерифа Джима Хоппера в сериале «Очень странные дела», рассказал, что съёмочный процесс пятого и финального сезона стартует в июне. Ранее появлялась информация о производстве весной.
По словам Харбора, сейчас он будет активно готовиться к роли. Он также отметил, что Хоппер наконец-то вернётся в Америку, в свой дом.
У меня есть ещё пара месяцев на подготовку. Мы начнём снимать его в июне, и это будет последний сезон. Хоппер наконец-то вернулся в город, он вернулся в Америку, где у него есть чизбургеры. Он точно будет сыт.
Пятый сезон расскажет о финальном противостоянии главных героев и Векны — антагониста шоу, появившегося в четвёртом сезоне.
Даты выхода у пятого сезона сериала пока что нет.
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