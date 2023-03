HBO показала трейлер финального эпизода сериала The Last of Us

Сегодня вышла новая серия The Last of Us, а HBO на своём канале опубликовала трейлер девятого и последнего эпизода шоу. В следующий понедельник первый сезон шоу завершится.

Последний эпизод посвятят тому, как Элли и Джоэл будут завершать свой путь по поиску «Цикад». Герои столкнутся с последними испытаниями, а Джоэл сделает важный выбор.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.

Ранее Белла Рамзи, сыгравшая Элли, уточнила, что концовка сериала буквально разделит людей на два лагеря. Возможно, авторы шоу решили изменить концовку, но это мы узнаем лишь на следующей неделе.

Посмотреть The Last of Us можно на HBO Max с субтитрами на русском языке, но в России сервис не работает.