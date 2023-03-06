Сборы отечественных фильмов за рубежом стали минимальными за пять лет

По информации издания «Бюллетень кинопрокатчика», в 2022 году кассовые сборы отечественных картин в иностранном прокате составили $ 17,1 млн. Этот показатель почти втрое меньше сборов, которые показали российские фильмы за границей в допандемийный 2019 год — тогда сумма составила $ 52,5 млн.

Отмечается, что в 2022-м отечественным лентам почти удалось достичь результата 2021 года в $ 18,2 млн. Доля зарубежных сборов относительно кассы российского кино в России составила 9,5%. Годом ранее этот показатель равнялся 13,1%.

Важны и другие данные. Так, в прошлом году за рубежом показали 62 полнометражные отечественные картины, и это всего на один фильм меньше, чем в 2021-м.

Лидерами среди российских фильмов за рубежом стали «Большое путешествие. Специальная доставка», «Щелкунчик и волшебная флейта» и «Бука. Мое любимое чудище».