Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы отечественных фильмов за рубежом стали минимальными за пять лет

Сборы отечественных фильмов за рубежом стали минимальными за пять лет
Комментарии

По информации издания «Бюллетень кинопрокатчика», в 2022 году кассовые сборы отечественных картин в иностранном прокате составили $ 17,1 млн. Этот показатель почти втрое меньше сборов, которые показали российские фильмы за границей в допандемийный 2019 год — тогда сумма составила $ 52,5 млн.

Отмечается, что в 2022-м отечественным лентам почти удалось достичь результата 2021 года в $ 18,2 млн. Доля зарубежных сборов относительно кассы российского кино в России составила 9,5%. Годом ранее этот показатель равнялся 13,1%.

Важны и другие данные. Так, в прошлом году за рубежом показали 62 полнометражные отечественные картины, и это всего на один фильм меньше, чем в 2021-м.

«Крид 3» — эталонная спортивная драма с классными боями и неожиданно глубоким сюжетом «Крид 3» — эталонная спортивная драма с классными боями и неожиданно глубоким сюжетом

Лидерами среди российских фильмов за рубежом стали «Большое путешествие. Специальная доставка», «Щелкунчик и волшебная флейта» и «Бука. Мое любимое чудище».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023