В России стартовали съёмки сериала в стиле «Ворониных» по сценарию нейросети

Студия Pick Up Films по заказу телеканала СТС приступила к съёмкам первого российского сериала по сценарию нейросети. Шоу получило название «Сидоровы»: перед написанием сюжета ИИ обучили через материалы из самых разных комедийных проектов.
Сериал расскажет историю обычной семьи Сидоровых, состоящей из отца, его супруги, тёщи, зятя и сына. Они живут, как типичные герои ситкомов, пока однажды отец не замечает, что окружающая реальность слишком странная: Сидоровы не могут покинуть квартиру и постоянно слышат какой-то закадровый смех. Тогда глава семейства осознаёт, что все они — персонажи сериала, и решает из него выбраться.
Главные роли в шоу исполнят Георгий Дронов («Воронины»), Алина Алексеева («Ёлки-иголки»), Татьяна Орлова («Папины дочки»), Сергей Стёпин («Капельник»), Александр Новиков («В небо за мечтой») и Максим Сушко («Контейнер»). Премьера сериала состоится на платформе VK Видео.
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