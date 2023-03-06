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Hogwarts Legacy лидирует в чартах Британии уже месяц

Hogwarts Legacy лидирует в чартах Британии уже месяц
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Несмотря на то, что Hogwarts Legacy вышла 10 февраля, игра до сих пор удерживает лидерство в британском розничном чарте. И это при условии, что продажи физических копий тайтла упали на 30%.

Hogwarts Legacy удаётся лидировать четыре недели подряд, оставляя остальные игры за собой. Сильным конкурентом проекта выступил ремастер Metroid Prime. Ему не хватило всего 1 тыс. копий, чтобы обойти Hogwarts Legacy. Возможно, на следующей неделе игра по «Гарри Поттеру» подвинется.

Новинка Wo Long: Fallen Dynasty стартовала с восьмой строчки чарта. Около 96% проданных физических копий пришлись на PlayStation.

Топ-10 продаж с 28 февраля по 4 марта в Британии

  1. Hogwarts Legacy
  2. Metroid Prime Remastered
  3. FIFA 23
  4. God of War Ragnarok
  5. Mario Kart 8 Deluxe
  6. Kirby's Return To Dream Land Deluxe
  7. Call of Duty: Modern Warfare 2
  8. Wo Long: Fallen Dynasty
  9. Minecraft (Nintendo Switch)
  10. GTA 5
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