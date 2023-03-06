Hogwarts Legacy лидирует в чартах Британии уже месяц
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Несмотря на то, что Hogwarts Legacy вышла 10 февраля, игра до сих пор удерживает лидерство в британском розничном чарте. И это при условии, что продажи физических копий тайтла упали на 30%.
Hogwarts Legacy удаётся лидировать четыре недели подряд, оставляя остальные игры за собой. Сильным конкурентом проекта выступил ремастер Metroid Prime. Ему не хватило всего 1 тыс. копий, чтобы обойти Hogwarts Legacy. Возможно, на следующей неделе игра по «Гарри Поттеру» подвинется.
Новинка Wo Long: Fallen Dynasty стартовала с восьмой строчки чарта. Около 96% проданных физических копий пришлись на PlayStation.
Топ-10 продаж с 28 февраля по 4 марта в Британии
- Hogwarts Legacy
- Metroid Prime Remastered
- FIFA 23
- God of War Ragnarok
- Mario Kart 8 Deluxe
- Kirby's Return To Dream Land Deluxe
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Wo Long: Fallen Dynasty
- Minecraft (Nintendo Switch)
- GTA 5
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