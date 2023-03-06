Инсайдер: GTA 6 планируют к выпуску в конце 2024 года и другие детали игры

Датамайнер и инсайдер под ником Tez2, который периодически делится новостями по играм Rockstar Games, сообщил, что GTA 6 может выйти без полной части запланированного контента. Таким образом, авторы пожертвуют какой-то частью контента, чтобы не задерживать проект.

Tez2 предположил, что Rockstar может добавить в игру контент в будущем с помощью DLC. Более того, по мнению инсайдера, полноценный анонс с первым трейлером авторы могут провести уже в этом году, поскольку Rockstar заставляет сотрудников возвращаться в офис с удалённой работы.

Что касается даты выхода, то, если верить Tez2, релиз намечен на конец 2024 года, но в крайнем случае его могут перенести, однако руководство этого бы явно не хотело.