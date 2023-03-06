«Они безмозглые». Стример Dr Disrespect заступился за NFT с миллионными ценами
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Известный стример Гай Dr Disrespect Бим в социальных сетях высказался по поводу своего разрабатываемого шутера Deadrop, в котором будут NFT-элементы и блокчейн. По мнению Бима, подобные нововведения позволят взглянуть на шутеры под другим углом.
Как отметил Dr Disrespect, сама концепция цифровых коллекционных предметов в онлайн-игре его очень сильно завораживает. И, судя по всему, гигантские цены в сотни тысяч долларов нисколько стримера не отталкивают. Также Бим прошёлся по тем, кто считает NFT мошенничеством — он назвал их «подписчиками безмозглых заголовков».
Фото: Twitter
Люди, говорящие «мошенничество» и «тьфу», — просто безмозглые. Они следят за такими же безмозглыми заголовками. Это те же самые люди, которые тратят кучу денег на скины в ежегодно выпускаемых играх.
Разработкой шутера Deadrop занимается студия Бима, Midnight Society. Даты релиза у проекта ещё нет.
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