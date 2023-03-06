Системные требования ремейка Resident Evil 4 обновили к выходу игры

Capcom опубликовала обновлённые системные требования ремейка Resident Evil 4, которые в разных аспектах отличаются от представленных прошлой осенью. На этот раз также сообщается о поддержке трассировки лучей.

Минимальные системные требования Resident Evil 4

1080р при 45 кадрах в секунду с низким уровнем графики

Процессор — AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-7500

Видеокарта — AMD Radeon RX 560 или NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

Оперативная память — 8 ГБ

Для игры с трассировкой лучей потребуется видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT или NVIDIA GeForce RTX 2060.

Рекомендуемые системные требования Resident Evil 4

1080р при 60 кадрах в секунду с хорошим уровнем графики

Процессор — AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core-i7 8700

Видеокарта — AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1070

Оперативная память — 16 ГБ

Для трассировки лучей потребуется видеокарта уровня AMD Radeon RX 6700 XT или NVIDIA GeForce RTX 2070.

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