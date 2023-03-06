Системные требования ремейка Resident Evil 4 обновили к выходу игры
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Capcom опубликовала обновлённые системные требования ремейка Resident Evil 4, которые в разных аспектах отличаются от представленных прошлой осенью. На этот раз также сообщается о поддержке трассировки лучей.
Минимальные системные требования Resident Evil 4
1080р при 45 кадрах в секунду с низким уровнем графики
- Процессор — AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-7500
- Видеокарта — AMD Radeon RX 560 или NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
- Оперативная память — 8 ГБ
Для игры с трассировкой лучей потребуется видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT или NVIDIA GeForce RTX 2060.
Рекомендуемые системные требования Resident Evil 4
1080р при 60 кадрах в секунду с хорошим уровнем графики
- Процессор — AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core-i7 8700
- Видеокарта — AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1070
- Оперативная память — 16 ГБ
Для трассировки лучей потребуется видеокарта уровня AMD Radeon RX 6700 XT или NVIDIA GeForce RTX 2070.
Игра выходит 24 марта на ПК, PS5, PS4 и Xbox Series. Демо будет доступно «скоро» — скорее всего, 9–10 марта.
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