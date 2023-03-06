Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Системные требования ремейка Resident Evil 4 обновили к выходу игры

Системные требования ремейка Resident Evil 4 обновили к выходу игры
Комментарии

Capcom опубликовала обновлённые системные требования ремейка Resident Evil 4, которые в разных аспектах отличаются от представленных прошлой осенью. На этот раз также сообщается о поддержке трассировки лучей.

Минимальные системные требования Resident Evil 4

1080р при 45 кадрах в секунду с низким уровнем графики

  • Процессор — AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-7500
  • Видеокарта — AMD Radeon RX 560 или NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
  • Оперативная память — 8 ГБ

Для игры с трассировкой лучей потребуется видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT или NVIDIA GeForce RTX 2060.

Рекомендуемые системные требования Resident Evil 4

1080р при 60 кадрах в секунду с хорошим уровнем графики

  • Процессор — AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core-i7 8700
  • Видеокарта — AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1070
  • Оперативная память — 16 ГБ

Для трассировки лучей потребуется видеокарта уровня AMD Radeon RX 6700 XT или NVIDIA GeForce RTX 2070.

Новость по теме
Ремейк Resident Evil 4 весит намного больше RE7, RE2, RE3 и RE Village

Игра выходит 24 марта на ПК, PS5, PS4 и Xbox Series. Демо будет доступно «скоро» — скорее всего, 9–10 марта.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023