У Cities: Skylines появится вторая часть

Вечером Paradox сделает сразу несколько крупных анонсов на своём мероприятии. Главным станет вторая часть Cities: Skylines, которая выйдет до конца года на ПК, PS5 и Xbox Series. Об этом сообщает Insider Gaming.

Cities: Skylines 2 создают как стратегию нового поколения с использованием новых технических особенностей. Геймплей станет ещё больше опираться на песочницу, а среди нововведений ожидается «полностью реализованные системы транспорта и экономики». Неизвестно только, будет ли мультиплеер в каком-то виде.

Cities: Skylines 2 Фото: Paradox

Вдобавок представят ещё две игры: