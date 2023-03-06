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У Cities: Skylines появится вторая часть

У Cities: Skylines появится вторая часть
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Вечером Paradox сделает сразу несколько крупных анонсов на своём мероприятии. Главным станет вторая часть Cities: Skylines, которая выйдет до конца года на ПК, PS5 и Xbox Series. Об этом сообщает Insider Gaming.

Cities: Skylines 2 создают как стратегию нового поколения с использованием новых технических особенностей. Геймплей станет ещё больше опираться на песочницу, а среди нововведений ожидается «полностью реализованные системы транспорта и экономики». Неизвестно только, будет ли мультиплеер в каком-то виде.

Cities: Skylines 2

Cities: Skylines 2

Фото: Paradox

Вдобавок представят ещё две игры:

  • The Lamplighters League — пошаговая тактика от создателей Battletech, где учёным предстоит остановить культ;
  • Life by You — симулятор жизни в стиле The Sims. Отдельно про игру расскажут 20 марта.
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