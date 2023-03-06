Вышел первый трейлер новых «Черепашек-ниндзя»
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На канале Paramount Pictures опубликован первый трейлер Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem — нового мультфильма по «Черепашкам-ниндзя», релиз которого намечен на 4 августа.
В двухминутном видео авторы показали сцены с участием четвёрки, а также подруги черепашек Эйприл О'Нил.
Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.
Помимо этого, был представлен новый постер мультфильма.
Фото: Paramount Pictures
Ранее стало известно, что в озвучке новых «Черепашек-ниндзя» примут участие Джеки Чан (Сплинтер), Джон Сина (Рокстеди) и продюсер проекта Сет Роген (Бибоп).
Релиз мультфильма Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem состоится в кинотеатрах 4 августа 2023 года.
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