Вышел первый трейлер новых «Черепашек-ниндзя»

На канале Paramount Pictures опубликован первый трейлер Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem — нового мультфильма по «Черепашкам-ниндзя», релиз которого намечен на 4 августа.

В двухминутном видео авторы показали сцены с участием четвёрки, а также подруги черепашек Эйприл О'Нил.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Помимо этого, был представлен новый постер мультфильма.

Фото: Paramount Pictures

Ранее стало известно, что в озвучке новых «Черепашек-ниндзя» примут участие Джеки Чан (Сплинтер), Джон Сина (Рокстеди) и продюсер проекта Сет Роген (Бибоп).

Релиз мультфильма Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem состоится в кинотеатрах 4 августа 2023 года.