В Kerbal Space Program 2 играет в три раза меньше людей, чем в первую часть

Спустя десять дней после релиза Kerbal Space Program 2 привлекает намного меньше игроков, чем первая игра серии.
Согласно SteamDB, сиквел космического симулятора предпочитают оригиналу в три раза реже — это видно как по текущему онлайну, так и по пиковому значению за последние сутки.
Фото: SteamDB
Неудачный старт Kerbal Space Program 2 связывают с огромным числом технических проблем. При том, что сиквел не предлагает игрокам чего-то кардинально нового, во второй версии KSR чаще возникают критические баги и ошибки.
Помимо этого, ранняя версия игры обладает лишь частью возможностей оригинала и ограничена в плане контента — а новые механики игроки уже опробовали в Kerbal Space Program 1 с помощью модов. В результате KSR 2 получила смешанные оценки в Steam, а интерес к игре падает с каждым днём.
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