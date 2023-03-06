Джонни Депп смог продать свои картины за $ 5 млн
Поделиться
Актёр и режиссёр Джонни Депп заработал £ 4,5 млн (около $ 5,4 млн или более 400 млн рублей) на продаже своих собственных картин.
Серия работ «Друзья и герои», в которой артист изобразил Боба Марли, Хита Леджера, писателя Хантера С. Томпсона и других знаменитостей, была выставлена в лондонской галерее Castle Fine Art в начале февраля.
В результате все работы были распроданы за несколько дней, чему сам Депп оказался очень рад.
Я действительно тронут тем, что людям интересно моё творчество вне основной работы. В течение многих лет я строго придерживался только кинобизнеса, но всегда чувствовал необходимость заниматься ещё и чем-то другим. Люди впервые видят эти картины и так позитивно реагируют — это очень трогательно.
Первая часть серии «Друзья и герои» была представлена летом 2022 года. Картины Деппа с изображениями Боба Дилана, Элизабет Тейлор и Аль Пачино были распроданы за несколько часов.
Комментарии
- 6 марта 2023
-
20:13
-
19:59
-
19:44
-
19:14
-
18:54
-
18:28
-
18:09
-
17:50
-
17:45
-
17:29
-
17:19
-
17:18
-
16:49
-
16:31
-
16:19
-
15:47
-
15:27
-
15:09
-
14:41
-
14:22
-
14:14
-
13:35
-
13:07
-
12:52
-
12:29
-
12:16
-
11:32
-
11:13
-
10:34
-
09:39
-
09:06
-
08:30
-
03:14
-
02:53
-
01:44
Партнерский контент