Джонни Депп смог продать свои картины за $ 5 млн

Актёр и режиссёр Джонни Депп заработал £ 4,5 млн (около $ 5,4 млн или более 400 млн рублей) на продаже своих собственных картин.

Серия работ «Друзья и герои», в которой артист изобразил Боба Марли, Хита Леджера, писателя Хантера С. Томпсона и других знаменитостей, была выставлена в лондонской галерее Castle Fine Art в начале февраля.

В результате все работы были распроданы за несколько дней, чему сам Депп оказался очень рад.

Я действительно тронут тем, что людям интересно моё творчество вне основной работы. В течение многих лет я строго придерживался только кинобизнеса, но всегда чувствовал необходимость заниматься ещё и чем-то другим. Люди впервые видят эти картины и так позитивно реагируют — это очень трогательно.

Первая часть серии «Друзья и герои» была представлена летом 2022 года. Картины Деппа с изображениями Боба Дилана, Элизабет Тейлор и Аль Пачино были распроданы за несколько часов.