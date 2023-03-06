Apple представила трейлер сериала Silo про жизнь в многоэтажном подземном бункере
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На канале AppleTV вышел первый трейлер постапокалиптического сериала Silo (или «Укрытие» в русской локализации).
Шоу станет адаптацией романов писателя Хью Хоуи. По сюжету жизнь на поверхности Земли стала невозможной, поэтому люди продолжают существование в стоэтажном подземном бункере. При этом жители должны соблюдать строгие правила, созданные якобы для их же безопасности.
Видео доступно на YouTube-канале AppleTV. Права на видео принадлежат Apple.
Главные роли в Silo исполнят Ребекка Фергюсон («Дюна»), Тим Роббинс («Побег из Шоушенка»), Рашида Джонс (Карен Филиппелли из «Офиса») и Дэвид Ойелоуо («Парадокс Кловерфилда»).
Премьера сериала состоится 5 мая 2023 года в онлайн-кинотеатре Apple TV +.
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