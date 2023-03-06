Выход Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» для PS4 и Xbox One отложили ещё раз
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Создателям Hogwarts Legacy пришлось в очередной раз отложить выход игры для PS4 и Xbox One. Теперь вместо 4 апреля на этих консолях экшен должен появиться 5 мая — если релиз опять не перенесут.
Вместе с этим издатель WB Games и студия Avalanche Software поблагодарили игроков за их тёплые отзывы про Hogwarts Legacy, но для повышения качества остальных платформ пришлось перенести релиз. Вдобавок игра всё ещё должна выйти на Nintendo Switch — там дата выхода 25 июля.
Hogwarts Legacy вышла 10 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series. За первые две недели продажи превысили 12 млн копий, а общая выручка — $ 850 млн. Это не рекордные результаты, но предельно достойные — и впереди ещё выход на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
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