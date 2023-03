Paradox анонсировала свой симулятор жизни в стиле Sims

Студия Paradox на презентации, посвящённой новым играм компании, показала симулятор жизни Life By You — собственную версию The Sims.

Ожидается, что Life By You получит фотореалистичную графику, а игроки смогут управлять автотранспортом. Другие детали расскажет генеральный директор Paradox Tectonic Род Хамбл на специальной трансляции 20 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Life by You. Права на видео принадлежат Paradox Tectonic.

Помимо этого, Paradox Interactive анонсировала сюжетное дополнение для игры Stellaris — First Contact. Оно станет доступно 14 марта.

Ранее Paradox опубликовала сюжетный трейлер Age of Wonders 4 и открыла предзаказы на игру. Её можно купить в российском Steam, как и другие продукты студии.