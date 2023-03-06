Paradox анонсировала свой симулятор жизни в стиле Sims
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Студия Paradox на презентации, посвящённой новым играм компании, показала симулятор жизни Life By You — собственную версию The Sims.
Ожидается, что Life By You получит фотореалистичную графику, а игроки смогут управлять автотранспортом. Другие детали расскажет генеральный директор Paradox Tectonic Род Хамбл на специальной трансляции 20 марта.
Видео доступно на YouTube-канале Life by You. Права на видео принадлежат Paradox Tectonic.
Помимо этого, Paradox Interactive анонсировала сюжетное дополнение для игры Stellaris — First Contact. Оно станет доступно 14 марта.
Ранее Paradox опубликовала сюжетный трейлер Age of Wonders 4 и открыла предзаказы на игру. Её можно купить в российском Steam, как и другие продукты студии.
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