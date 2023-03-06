Пользователи жалуются на глобальные проблемы в работе «Твиттера»
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Социальная сеть «Твиттер» испытывает серьёзные проблемы — пользователи по всему миру сообщают, что не могут зайти на сайт.
Сейчас веб-версия «Твиттера» не открывается у большинства пользователей, а мобильное приложение очень медленно загружает медиафайлы. Некоторые не могут зайти в «Твиттер» ни с мобильного телефона, ни с ПК.
Только на сайте DownDetector о проблемах в работе соцсети сообщают десятки тысяч пользователей.
Фото: DownDetector
Помимо этого, многие жалуются на проблемы с Twitter API, у пользователей не выходит залогиниться на различных сервисах через «Твиттер».
С чем связан столь массовый сбой в работе «Твиттера», пока неизвестно. Руководство платформы не комментировало возникшие у посетителей сайта трудности.
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