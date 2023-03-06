Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Пользователи жалуются на глобальные проблемы в работе «Твиттера»

Пользователи жалуются на глобальные проблемы в работе «Твиттера»
Комментарии

Социальная сеть «Твиттер» испытывает серьёзные проблемы — пользователи по всему миру сообщают, что не могут зайти на сайт.

Сейчас веб-версия «Твиттера» не открывается у большинства пользователей, а мобильное приложение очень медленно загружает медиафайлы. Некоторые не могут зайти в «Твиттер» ни с мобильного телефона, ни с ПК.

Только на сайте DownDetector о проблемах в работе соцсети сообщают десятки тысяч пользователей.

Фото: DownDetector

Помимо этого, многие жалуются на проблемы с Twitter API, у пользователей не выходит залогиниться на различных сервисах через «Твиттер».

С чем связан столь массовый сбой в работе «Твиттера», пока неизвестно. Руководство платформы не комментировало возникшие у посетителей сайта трудности.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023