Пользователи жалуются на глобальные проблемы в работе «Твиттера»

Социальная сеть «Твиттер» испытывает серьёзные проблемы — пользователи по всему миру сообщают, что не могут зайти на сайт.

Сейчас веб-версия «Твиттера» не открывается у большинства пользователей, а мобильное приложение очень медленно загружает медиафайлы. Некоторые не могут зайти в «Твиттер» ни с мобильного телефона, ни с ПК.

Только на сайте DownDetector о проблемах в работе соцсети сообщают десятки тысяч пользователей.

Фото: DownDetector

Помимо этого, многие жалуются на проблемы с Twitter API, у пользователей не выходит залогиниться на различных сервисах через «Твиттер».

С чем связан столь массовый сбой в работе «Твиттера», пока неизвестно. Руководство платформы не комментировало возникшие у посетителей сайта трудности.