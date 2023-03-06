Вышло дополнение Return to Castlevania для Dead Cells

6 марта состоялся релиз большого дополнения Return to Castlevania для роуг-лайка Dead Cells. DLC стало самым большим в истории метроидвании.

Return to Castlevania добавляет в игру более десяти видов различного оружия, две локации и несколько новых боссов, а также новый саундтрек.

Судя по первым отзывам на Metacritic, дополнение вышло удачным — на текущий момент оценка составляет 86 баллов из 100. Обозреватели отмечают большое количество нового контента и атмосферу оригинальной серии игр Castlevania.

Dead Cells: Return to Castlevania доступна для покупки в российском Steam. Цена составляет 385 рублей, однако для запуска нужна купленная Dead Cells (сейчас продаётся со скидкой, либо можно приобрести бандл с дополнением).